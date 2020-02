Sassuolo-Roma, De Zerbi: “Giocata partita perfetta, dobbiamo crescere mentalmente. Boga e Berardi? Rispondo così”

Il Sassuolo asfalta la Roma di Paulo Fonseca.

Serie A, Sassuolo-Roma 4-2: applausi per i neroverdi, giallorossi da incubo. Il commento

I neroverdi hanno superato i giallorossi grazie a una prestazione di squadra davvero di alto livello che ha evidenziato le qualità e la determinazione messa in campo dai padroni di casa. Il tecnico degli emiliani, Roberto De Zerbi, ai microfoni di Dazn, ha commentato orgogliosamente la gara del “Mapei Stadium” che ha visto i suoi trionfare contro una squadra di livello come la Roma.

“Oggi non abbiamo sbagliato nulla, ma credo che tutto dipenda sempre dalle diverse situazioni. Oggi è andato tutto bene anche per quanto riguarda la fase difensiva, rispettiamo sempre la Roma che ha un allenatore di grande livello come Fonseca. Una squadra che gioca con grande identità. All’andata perdemmo 4-2 ma anche in quella occasione offrimmo una buona prestazione, oggi abbiamo messi in campo più attenzione e più ferocia. Ho già detto ai miei ragazzi che domenica contro la Spal dovremo dimostrare chi siamo, ci sono delle motivazioni perché alterniamo le prestazioni: siamo un gruppo giovane e ci sono meno pressioni qui. Orgoglioso della prestazione e della crescita di Boga, Berardi e Djuricic; dobbiamo diventare forti mentalmente perché tecnicamente la squadra sa giocare molto bene. Ci vuole tanta cattiveria in più, non solo quando bisogna difendere. Abbiamo segnato 25 gol in casa, dobbiamo migliorare nella fase difensiva e subire meno reti sebbene questa sera le due reti siano state in qualche modo casuali”.

