Cagliari-Parma, Maran: “Un pareggio che brucia, dovevamo chiudere la gara”

Il Cagliari trova il terzo pareggio di fila.

I rossoblu non riescono a ritrovare la vittoria e impattano per 2-2 in casa contro il Parma, a condannare i sardi una rete nei minuti di recupero firmata da Cornelius. Il tecnico di casa, Rolando Maran, in conferenza stampa, ha parlato della gara e analizzato la prestazione dei suoi.

“Assolutamente sì, meritavamo di portarla a casa e abbiamo avuto tante occasioni da rete. Una gara vanificata dal gol subito all’ultimo, con l’occasione sbagliata qualche secondo prima da Nandez per il terzo gol. Un pareggio che ci dà rabbia, perché abbiamo cercato la vittoria fino alla fine. Non siamo riusciti a chiudere la partita, dovevamo essere più attenti. Ora siamo in un momento in cui dobbiamo fare il triplo degli altri per avere il massimo. Non mi attacco mai alla sfortuna, anzi. Dico che dobbiamo migliorare sempre, il momento vissuto dal post-Lazio non ha aiutato, ma non è più tempo di pensarci. La vittoria ci manca, ma se aspettiamo che arrivi da sola sicuramente sbagliamo”.

