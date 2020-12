Roma, Zaniolo stoppa le polemiche: “Chiarisco rumors sulla mia vita privata, non vedo l’ora di tornare in campo”

Nicolò Zaniolo non vede l’ora di poter rientrare e scendere di nuovo in campo.

Roma, Zaniolo: “Una settimana a piangere dopo il secondo infortunio, prima ero un ragazzino inconsapevole. Tutto su rientro, Fonseca e futuro””

Il centrocampista della Roma sta accelerando i tempi per quanto riguarda il recupero dopo il secondo infortunio al ginocchio che lo sta tenendo ai box. L’obiettivo del talento giallorosso è quello di tornare a calcare i campi da gioco e soprattutto essere uno dei protagonisti al prossimo Europeo. Nel frattempo ha pubblicato sul proprio profilo instagram un messaggio concernente anche la sua vita privata.

“Visti gli articoli di giornale che sono usciti ultimamente sulla mia vita privata. Volevo chiarire una cosa: io personalmente non ho lasciato nessuna per nessuna. La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato, sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro. Sono un ragazzo con la testa sulle spalle!! In questo momento penso solo alla Roma, non vedo l’ora di tornare a giocare! Sto lavorando per tornare il più in forma possibile”.