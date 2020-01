Roma, ufficiale il rinnovo di Kolarov: “Grande soddisfazione, è un nuovo punto di partenza”

Aleksandar Kolarov ha rinnovato il contratto con la Roma.

Il difensore serbo, approdato ai capitolini tre stagioni fa, ha scelto di restare in giallorosso fino al 2021. Diciotto, in questa stagione, le presenze già collezionate, con cinque reti messe a segno. Il classe ’85 è ormai un punto fermo nelle retrovie della squadra di Paulo Fonseca. Il club, poche ore fa, ha annunciato il prolungamento dell’accordo tramite i canali ufficiali.

“Desidero ringraziare la società per questo rinnovo, che è motivo di grande soddisfazione per me. Anche oggi lo vivo come un nuovo punto di partenza: intendo migliorarmi ancora e contribuire alla crescita costante del club”, ha commentato Kolarov dopo la firma.

