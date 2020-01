Calciomercato Roma, Zidane: “Cessione di Mariano Diaz? Può succedere di tutto”

Il grande obiettivo di mercato della Roma.

La sessione di calciomercato invernale è ufficialmente iniziata, e fino al 31 gennaio i top club italiani ed europei cercheranno di mettersi in gioco per rinforzare la propria rosa e tentare di continuare a perseguire gli obiettivi stagionali.

Tra le richieste di Paulo Fonseca vi è quella di trovare una punta centrale di alto livello, da alternare ad Edin Dzeko che avrà bisogno di rifiatare visto che i giallorossi sono attualmente in corsa in tre competizioni tra cui l’Europa League. Attualmente il profilo più adeguato sembra essere quello di Mariano Diaz, che in questa prima parte della stagione non ha raccolto nemmeno una presenza con la maglia del Real Madrid.

Real Madrid-Roma, Mariano: “Gol? E’ stato un sogno, giallorossi rivali forti”

Alla vigilia del match di Liga contro il Getafe, il tecnico dei blancos, Zinedine Zidane, è intervenuto in conferenza stampa parlando della possibile cessione del classe ’93 già nel corso dell’attuale sessione di mercato: “Ci sono giocatori che non hanno minutaggio e questo potrebbe essere un problema. Quello che posso dire è che tutti sono qui, si allenano, poi fino al 31 gennaio possono succedere molte cose. Vedremo“.

Infine sulla possibilità di vedere Eden Hazard in campo anche in occasione della Supercoppa spagnola: “Hazard? È escluso al 100% che possa giocare la Supercoppa spagnola. Non verrà con noi, è ancora in fase di recupero e spero che dopo la Supercoppa lo vedremo a poco a poco con il gruppo