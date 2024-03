Roma-Sassuolo, Ballardini: “Fatta buonissima partita, miglioriamo gestione palla”

"Io credo che il Sassuolo oggi abbia fatto una buonissima partita, ha tenuto bene il campo. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla, con più personalità e coraggio potevamo mettere ancora di più in difficoltà la Roma. Peccato che in certi momenti non siamo stati così aggressivi, soprattutto all'inizio del secondo tempo abbiamo subito un po' la Roma, e questo non deve succedere perché la Roma ti può far gol in tutti i modi".