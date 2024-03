Roma-Sassuolo 1-0: decide il gran gol di Pellegrini, De Rossi a tre punti dal Bologna

La Roma batte 1-0 il Sassuolo nel match delle ore 18. Al 5' subito Lukaku di testa manda a lato di poco. Intorno alla mezz'ora Consigli perde il pallone ma lo riconquista prima dell'arrivo di Mancini. Cambio obbligato per i capitolini al 37' per l'infortunio occorso a Spinazzola. Nel recupero ancora il belga sfiora il vantaggio. Nella ripresa gli uomini di De Rossi trovano il vantaggio al 50' grazie ad un tiro a giro di Pellegrini. Dopo cinque minuti Llorente manda a lato. Al 69' Racic si rende pericoloso impegnando Svilar. Al 73' Baldanzi testa i riflessi di Consigli. Al 80' autopalo della Roma con il difensore spagnolo che non si intende con il portiere belga. Ancora l'ex Empoli sguscia tra le linee e crea grattacapi alla retroguardia emiliana. Il match termina così.