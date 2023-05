Roma-Salernitana 2-2: Mourinho riacciuffa Sousa con Matic. La classifica di Serie A

Nel match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A, si dividono la posta in palio la Roma di Mourinho e la Salernitana di Sousa.

Due a due, è questo il risultato finale del match andato in scena allo Stadio Olimpico e valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. La Roma va a sbattere sulla Salernitana e non riesce ad accorciare il gap sul quarto posto occupato dal Milan di Pioli. Dopo l'ufficialità della penalizzazione di dieci punti della Juventus (APPROFONDISCI QUI), la squadra di Mourinho è al sesto posto in classifica a quota sessanta punti. La Salernitana di Sousa si dimostra, invece, una formazione compatta e in grado di mettere in difficoltà le big del campionato italiano.