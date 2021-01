Roma, Pellegrini “The Peacemaker”: il centrocampista giallorosso lavora alla pace tra Dzeko e Fonseca

Lorenzo Pellegrini il giusto intermediario per risolvere i problemi creatisi tra Edin Dzeko e il tecnico Paulo Fonseca.

Roma, Edin Dzeko a un bivio: Chiarimento con Fonseca o addio. Intanto pronta una multa per il bosniaco

Il centrocampista della Roma nell’ultima uscita di campionato ha realizzato la rete del 4-3 allo Spezia che è valsa una vittoria davvero importante per i giallorossi. Per il calciatore romano ha significato ancor di più aver portato i suoi al successo con la fascia da capitano al braccio, un ruolo che gli si addice particolarmente anche per le sue doti extra campo. Il suo ottimo rapporto con Fonseca, scrive l’edizione odierna de ‘Il Messaggero‘, potrebbe influire positivamente sul ripristino dei rapporti tra il lusitano e l’attaccante bosniaco. Pellegrini non si è schierato dalla parte di nessuno ma ha parlato con entrambi nella speranza che i due possano riconciliarsi sebbene non nell’immediato. La Roma ha trovato un vero capitano, alla Totti per intenderci, adesso nell’attesa che la situazione si stabilizzi nuovamente c’è da lavorare sul rinnovo di contratto del numero 7.

