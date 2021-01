Inter-Milan, rissa furiosa Lukaku-Ibrahimovic: toni aspri e pesanti offese, riti voodoo e insulti alle madri

Rissa sfiorata al termine del primo tempo tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic.

Durante il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan, valido per i quarti di finale della competizione, è successo di tutto prima che le due squadre rientrassero negli spogliatoi. I due attaccanti stavano per venire alle mani dopo un acceso diverbio scoppiato a pochi istanti dal termine dei primi 45′ di gioco. Sono volate parole grosse tra lo svedese e il belga, a tal punto che quest’ultimo ha avuto una reazione davvero spropositata. La sua intenzione era quella di scagliarsi contro l’attaccante scandinavo, sono stati i compagni di squadra a fermarlo prima che accadesse il peggio. A scatenare la lite sarebbe stata una parola di troppo di Ibrahimovic che mentre rientrava negli spogliatoi ripeteva a gran voce: “Bullshit” (tutt’altro che un complimento). Romelu qualche istante prima avrebbe detto: “Non mi ridere in faccia”, almeno secondo la ricostruzione da parte della Gazzetta dello Sport. Poi i due sono rientrati insieme ai propri compagni negli spogliatoi, quello che è successo dopo non è momentaneamente dato saperlo.

I due calciatori hanno giocato per il Manchester United nella stagione 2017/18, eppure da quello che si sono detti questa sera in campo non sembrava proprio corresse buon sangue tra loro. Dietro alla rissa avventura durante il derby di Coppa Italia ci sarebbero dei riferimenti a ipotetici riti vodoo compiuti qualche anno prima dalla madre di Lukaku. La mamma del belga aveva infatti consigliato al figlio di lasciare l’Everton per accasarsi al Chelsea, poi invece arrivò lo United con quel curioso episodio che rimase nella testa di Ibrahimovic. L’attaccante svedese, infatti, dopo lo scoppio della lite furibonda ha affondato il colpo con le seguenti affermazioni “Vai a fare i tuoi riti voodoo di m… da un’altra parte. Piccolo asino”. Il tutto però non finisce qui, c’è la replica del belga che inveisce contro Zlatan: “Fuck you and your wife. Parliamo di tua madre? È una p…”.

