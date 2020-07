Roma-Parma, Fonseca: “Non è un buon risultato, dovevamo chiuderla prima. VAR? Ho la mia idea”

La Roma torna a vincere.

Dopo avere collezionato tre ko consecutivi, i capitolini hanno conquistato i tre punti nella trentunesima giornata del campionato di Serie A battendo tra le mura amiche dell’Olimpico il Parma. I crociati erano andati in vantaggio a soli nove minuti dal fischio d’inizio grazie ad un calcio di rigore realizzato da Kucka, ma le reti di Mikhitaryan e Veretout hanno poi ribaltato il risultato.

Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa al termine del match, ha commentato la prestazione dei suoi: “Non è un buon risultato. E’ una buona vittoria, ma non un buon risultato. Non abbiamo sofferto, ma quando abbiamo tante occasioni chiare per segnare dobbiamo chiudere la partita. VAR? Preferisco non commentare. Ci sono troppi rigori in Italia. Credo che abbiamo fatto una buona partita offensivamente e anche difensivamente. Giocare con Dzeko più due dietro ci aiuta. Abbiamo avuto difficoltà con il Napoli, ma abbiamo cambiato qualcosa. E’ importante avere una buona fase di costruzione e con i tre difensori possiamo averla lasciando anche Veretout più libero. Quello che è importante è creare situazioni pericolose e ne abbiamo create molte. Dzeko ha lavorato molto durante la partita anche difensivamente. Per me non è importante che faccia gol, ha lavorato tantissimo per la squadra. In difesa le marcature preventive non sono cambiate molto rispetto a prima. Così possiamo essere più sicuri in questo momento. Tutti e tre i centrali oggi hanno fatto una bellissima partita. Cristante, Mancini e Ibanez hanno giocato bene. Zaniolo? L’obiettivo è vincere la prossima partita, se poi possiamo dare minuti a Zaniolo lo faremo. Oggi non c’era necessità di cambiare prima Mkhitaryan per Nicolò. Vediamo se giocherà la prossima, ma prima deve vincere la Roma”.