Roma, la polemica social di Juan Jesus: “Neanche mi mettono nelle foto, che fiducia! I miei 4 soldi…”

Juan Jesus a metà tra ironia e amarezza.

Il difensore della Roma, dopo tre annate ai vertici delle gerarchie, sta adesso vivendo momenti bui. Soltanto tre presenze, infatti, collezionate quest’anno alla corte di Paulo Fonseca. Il tecnico non sembra averlo a cuore e lo ha lasciato più volte fuori dai convocati. Una situazione che inevitabilmente porterà il giocatore brasiliano sul mercato. Il club, con una mossa social, pare confermarlo.

Attraverso un post su Instagram, i Capitolini hanno preannunciato il momento in cui mercoledì, alla ripresa della Serie A, torneranno in campo. Per avvicinarsi alla sfida con la Sampdoria i giallorossi hanno creato un countdown con i numeri di maglia dei giocatori, tuttavia al -5 Juan Jesus manca all’appello. La sua immagine, infatti, è stata sostituita da una di gruppo. Una scelta che non è andata del tutto giù al giocatore. “Bello che nemmeno la Roma mi metta sul profilo ufficiale. Questo vuol dire fiducia”, ha scritto. A corredo due cuori giallorossi, per smorzare la polemica.

Le risposte dei tifosi non sono tardate ad arrivare: da un lato, qualcuno, gli ha detto di “farsi due domandi”, mentre qualcun altro ha voluto mostrargli la sua vicinanza. Il popolo giallorosso, dunque, è spaccato in due in merito al futuro di Juan Jesus. Anche questa volta, tuttavia, il difensore non le ha mandate a dire, in particolare a chi ha tirato in ballo l’argomento stipendio. “Secondo te per quattro soldi miei il bilancio è a posto? Hai saltato lezione di matematica?”, ha tuonato. “Quattro soldi? Quattro soldi li prendo io, pesa le parole…”, ha risposto il tifoso.

