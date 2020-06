Roma, carica Fazio: “Quarto posto possibile, svelo cosa conterà in Europa. I problemi societari…”

Parola a Federico Fazio.

Manca sempre meno al ritorno all’Olimpico della Roma di Fonseca fissato, dopo tre mesi e mezzo, per il 24 giugno alle 20:45. In attesa di tornare in campo e riassaporare la bellezza della Serie A in questo finale di stagione 2019/20, Federico Fazio, ha fissato gli obiettivi del suo club durante un’intervista concessa ai microfoni di “Sky Sport”.

“Abbiamo voglia di ripartire, ora vogliamo sentire di nuovo l’emozione di tornare in campo. I nostri unici obiettivi sono quelli di qualificarci per la Champions e vincere l’Europa League“.

Il numero 20 giallorosso fa inoltre il punto sulla condizione della Roma: “Abbiamo voglia di ripartire, ci alleniamo da due mesi prima a casa e ora a Trigoria. Stiamo meglio di quando si torna in ritiro dopo le vacanze. Non ci siamo mai fermati, anche durante il lockdown. Gli scontri diretti saranno emozionanti, poi vedremo ad agosto chi starà meglio fisicamente. Serie A? Siamo a -3 ma l’Atalanta ha una partita in meno. Noi ci crediamo fino all’ultima partita, abbiamo 12 sfide a disposizione – il pensiero del difensore – Abbiamo voglia di giocare la Champions e di chiudere tra le prime quattro”.