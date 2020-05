Roma, il consiglio di Falcao: “Non guardo la Serie A, ma vedrei bene Neymar in giallorosso”

Paulo Roberto Falcao e il consiglio alla Roma.

L’ex idolo dei tifosi giallorossi ha confessato di non seguire attentamente la compagine guidata da Paulo Fonseca, ma nonostante tutto ha voluto consigliare la dirigenza romanista. Le sue dichiarazioni rilasciate al Corriere dello Sport raccontano anche il suo primo giorno in Italia di quel lontano 1980.

“In Brasile non esiste una tv che trasmette la Serie A. Sono più preparato su Premier League e Bundesliga. Comunque per me è difficile giudicare la squadra di adesso. Mi piacerebbe però che la Roma prendesse Neymar… Per i miei colori punto sempre al top, non a giocatori qualsiasi. Aspettative alte? Credo sia un po’ colpa nostra. La mia generazione ha modificato la mentalità, l’ambiente. Ha abituato i romanisti a pensare in grande. Quando arrivai io, lessi subito il motto: la Roma non si discute, si ama. Bellissimo dal punto di vista dei tifosi, che ti sostengono sempre. Ma dannoso per chi deve amministrare una squadra. Arrivo a Roma? Quando mi vennero a prendere all’aeroporto 5.000 persone, non cercavano me. Se fosse sbucato Pinco Pallino al mio posto sarebbe stato lo stesso. Cercavano la speranza di una rivoluzione tecnica. Del resto di me si sapeva poco come io sapevo poco dell’Italia”.

