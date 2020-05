Roma, Kluivert: “Vogliamo un posto in Champions, mai fermato così a lungo. Canale Youtube? Rispondo così”

Justin Kluivert non vede l’ora di scendere nuovamente in campo.

L’attaccante olandese in forza alla Roma ha confessato di voler tornare in campo al più presto possibile e ha ironizzato sulla recente apertura del canale youtube personale. L’ex laterale dell’Ajax, ai microfoni della redazione di Sky Sport, ha trattato diversi temi.

“Non mi ero mai fermato così a lungo, mi manca molto giocare allo stadio davanti ai tifosi. Dobbiamo ritrovare le sensazioni in campo, quando e se riprenderemo ci faremo trovare pronti. Lotteremo per un posto in Champions League, personalmente sono contento di come stavo giocando. Apertura canale youtube? Voglio mostrare alla gente le cose che mi passano per la testa, quello che faccio fuori dal campo, quello che faccio prima di una partita, come sono i miei amici, cosa faccio con la mia famiglia, da dove vengo. Voglio dire la mia sulle cose che accadono o che vengono dette su di me o su altre persone. Questo voglio fare, dico ai giornalisti che possono continuare a fare il proprio lavoro”.