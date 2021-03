Roma, Gerolin: “Veretout era l’arma in più, Mayoral non è Dzeko. Fonseca e la Champions League. dico la mia”

L’ex centrocampista giallorosso, Manuel Gerolin.

Pesante tegola in casa Roma, con la compagine capitolina che nelle prossime gare sarà costretta a fare a meno delle prestazioni del centrocampista francese Jordan Veretout. Dell’attualità in casa Roma ha parlato, Manuel Gerolin, ex calciatore giallorosso ed ex direttore sportivo del Palermo di Maurizio Zamparini, dal 2015 al 2016. L’ex centrocampista, nel corso di un’intervista ai microfoni di “Tuttomercaoweb” ha fatto un bilancio del campionato fin qui disputato dalla Roma allenata dal tecnico portoghese, Paulo Fonseca.

Roma, lesione al flessore per Veretout: out un mese, a rischio 5 gare

“E’ una grossa perdita, era l’uomo più in forma che riusciva a inserirsi e ha fatto dieci gol. Vediamo se i sostituti saranno all’altezza, la rosa è importante e i calciatori di buon livello ci sono, da Pellegrini a Diawara. Si può avanzare Cristante, insomma soluzioni ce ne sono però Veretout era l’arma in più anche per gli inserimenti”.

BILANCIO AL CAMPIONATO DELLA ROMA – “La rosa attuale rispecchia l’andamento dell’annata, Fonseca ha fatto un buonissimo lavoro e non mi aspettavo più di così. Potrà lottare fino alla fine per entrare in Champions League. E’ logico che ora qualche vittoria con le dirette concorrenti servirà per poter centrare l’obiettivo”.

LA CHANCE PER DIAWARA – “Fonseca ha fatto crescere Villar utilizzandolo da titolare. Ha puntato su un determinato blocco di centrocampo che gli dava garanzia. Ora Diawara ha le sue possibilità e se le gioca. Avere una rosa ampia in un’annata di covid è un’arma in più”.

MAYOIRAL NON E’ DZEKO – “L’ho detto dall’inizio. E’ un buonissimo giocatore ma non paragoniamolo a Dzeko che è una garanzia, è importantissimo per la squadra. La Roma non può fare a meno di lui. Mayotal può crescere grazie al bosniaco”.

RINNOVO DI IBANEZ – “Buon giocatore anche se ha fatto ogni tanto degli errori, però ripeto: è un giovane interessante ed è giusto rinnovare. L’arma di una società è proprio quella di rinnovare sennò poi li perdi”.

KARSDOP FINO AL 2025. – “Sì, si è ritrovato come giocatore anche se ora sarà interessante vedere l’americano Reynolds. Credo che la Roma abbia bisogno di qualcosa in più con tutto il rispetto per Karsdorp“.

INTER IN FUGA SCUDETTO – “Sapevamo che la rosa è importante e che e usciti dalle coppe potevano dedicarsi solo al campionato. Sarà difficile da fermare, può perderlo solo l’Inter anche perché tutti giocatori sono in condizione e Conte ha tanti calciatori forti tra cui scegliere. I principali artefici oltretutto sono in forma”.