Roma, lesione al flessore per Veretout: out un mese, a rischio 5 gare

Cattive notizie per la Roma.

Tegola per Paulo Fonseca, che nelle prossime gare sarà costretta a fare a meno di Jordan Veretout. Il calciatore, uscito anzitempo dal campo in occasione della gara contro la Fiorentina, questa mattina ha svolto gli esami a Villa Stuart per fare luce sulla reale entità del suo infortunio. Gli accertamenti hanno infatti confermato una lesione al flessore della coscia destra, che costringerà il francese a restare ai box per almeno un mese.

La speranza della Roma resta quella di recuperarlo ad inizio aprile, in occasione della sfida di sabato 3 aprile contro il Sassuolo. Resta praticamente certa l’assenza di Veretout nelle gare contro Genoa, Parma e Napoli in campionato e la doppia sfida contro lo Shakhtar Donetsk in Europa League.