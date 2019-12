Roma, Friedkin si presenta: “Io innamorato di questa città, voglio lasciare il segno nella sua storia”

La Roma presto sarà di Dan Friedkin.

Il club capitolino, di fatto, è stato ceduto a Dan Friedkin. Manca soltanto l’ufficialità. Nelle scorse settimane la trattativa tra l’attuale patron James Pallotta e l’imprenditore texano di origini californiane sembrava essere in stallo, ma negli ultimi giorni la situazione si è mossa verso una fumata bianca. C’è, dunque, un accordo di massima, per 550 milioni netti più 271 milioni del debito del club e i 150 milioni di aumento di capitale già approvato.

Roma, Totti: “Non tornerò, sono permaloso. Friedkin? Spero arrivi, ma la realtà…”

L’imprenditore a capo della Gulf States Toyota, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del passaggio di quote, spiegando la sua scelta di diventare patron della Roma: “Sono sempre stato innamorato di Roma, una città di infinita bellezza, con una storia meravigliosa. Ho scelto di investire qui per lasciare un segno anche nella storia sportiva della città”.

Roma, a breve la cessione del club a Friedkin: trovato l’accordo con Pallotta. I dettagli e le cifre