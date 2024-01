Roma, esonerato José Mourinho: Special One sollevato dall’incarico dai Friedkin.

"Ringraziamo José a nome tutti noi all’As Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso – hanno detto Dan e Ryan Friedkin – Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”. Questo il comunicato diramato dalla Roma che certifica l'esonero di José Mourinho, che viene sollevato dall'incarico dopo il pesante ko rimediato dalla compagine giallorossa a San Siro contro il Milan. Lo Special One chiude la sua esperienza con la Roma dopo la vittoria della Conference League e la finale di Europa League persa contro il Siviglia la scorsa stagione. Lukaku e compagni occupano al momento il nono posto in graduatoria nel campionato di Serie A. Tra le ipotesi per la successione dello Special One circola il nome di Daniele De Rossi, ma non sono esclusi colpi a sorpresa. Il club ha annunciato che a breve comunicherà il nome del profilo che guiderà la prima squadra nel prosieguo dell'annata in campionato ed Europa League.