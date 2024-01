Milan-Roma, Belotti: “I nostri tifosi si aspettano di più. Dispiace per la sconfitta”

Andrea Belotti, attaccante della Roma, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sfida contro il Milan di Pioli

Termina la sfida tra Milan e Roma. 3-1 il risultato finale. Al termine della sfida Andrea Belotti ha rilasciato dichiarazioni. Ecco le parole:

ROMA CAMBIATA CON TE IN CAMPO - "Sicuramente quando sono entrato io siamo stati un po' più sbilanciati in avanti, sul 2-0 era l'unico modo per riaprire la partita creando anche poi qualche occasione. Il terzo gol ha poi spezzato le gambe. Nel primo tempo non eravamo partiti male, ma poi se prendi il gol è normale che ci sia frustrazione...".

GERARCHIA RIGORI - "C'è una scelta prefissata che il mister decide prima delle partite, era Paredes il designato".

MANCANZE NEI 90 MINUTI - "Quando parti bene e prendi gol è normale che ci sia dispiacere, l'abbiamo preso alla prima occasione. È un discorso di piccoli particolari, ci stiamo lavorando individualmente e di gruppo".

PESO DELLA SITUAZIONE - "A livello di campo sicuramente quando perdi le partite non è mai bello, c'è sempre frustrazione e delusione. Può capitare che in una partita le cose semplici fai difficoltà a farle. Però ripeto: avevamo iniziato bene, abbiamo preso gol al primo tiro del Milan e c'è stata frustrazione. La mia sensazione dal campo è che in un modo nell'altro l'avremmo pareggiata sul 2-1, il Milan non stava facendo più niente, però poi col terzo gol ci hanno fatto il terzo gol".

TIFOSI HANNO DETTO DI FARE DI PIU' - "Non c'è un giocatore che non si senta in difficoltà con i nostri tifosi. I tifosi ci seguono ovunque. È normale che anche loro possano fischiare perché non stiamo vincendo le partite. L'unica cosa che possiamo fare è compattarci e lavorare. I tifosi della Roma si meritano molto molto di più".

