Roma-Benevento, Inzaghi: “Non snaturiamoci, dobbiamo provare sempre a vincere. Lapadula? Rispondo così”

Queste le parole del tecnico del Benevento Pippo Inzaghi, intervenuto alla vigilia della sfida di Serie A con la Roma. L’allenatore dei campani ha detto la sua in merito alle condizioni fisiche e atletiche dei suoi giocatori: “Sono rientrati tutti bene. Se stanno bene sono della partita. Se stanno bene, andranno in campo. Sono contento per il recupero di Tello che avremo nuovamente a disposizione. Lapadula? La sua condizione sta crescendo. Deciderò se farlo giocare dal primo minuto o a partita in corsa. Abbiamo non solo Lapadula, ma anche Sau e Di Serio, che sono giocatori straordinari che conosco. Tutti gli altri stanno bene. Deciderò all’ultimo. Sau per me è un titolare. Esterni? Ho certamente dei dubbi, ma so che posso contare su tutti. Tello potrebbe anche giocare, ma solo in situazioni di emergenza. Viola? Sta bene e credo che dalla prossima settimana possa rientrare in gruppo. Lo aspettiamo a braccia aperte. È troppo importante per noi”.



Inzaghi si è poi soffermato sulla compagine capitolina, avversario sulla carta molto temibile: “Queste per noi sono partite dove dobbiamo provarci. Quello che mi lascia soddisfatto è la mentalità di questa squadra. Ci saranno momenti complicati, ma io sono sereno. La Roma ha una rosa talmente ampia che non sarà certamente l’assenza di Smalling a pesare. Del resto Fonseca sa far giocare bene le sue formazioni. È un tecnico che stimo molto e che ammiro molto, anche perché è una persona perbene e non si lamenta mai”.

Chiosa finale legata ai primi bilanci sulle prestazioni della sua compagine in queste prime uscite: “Dal punto di vista fisico, la squadra lavora sempre bene. Noi chiediamo tanto, perché sappiamo che la domenica per ridurre il gap tecnico, dobbiamo correre più degli altri. Abbiamo la mentalità giusta per raggiungere la salvezza. Non siamo degli sprovveduti. Prepareremo sempre le partite per esaltare le nostre qualità. Posso contare su un gruppo di uomini veri e questo mi fa stare sereno per il prosieguo. Speriamo di poter continuare su questa strada”.

