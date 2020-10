Roma, infortunio Smalling: il difensore inglese salta la sfida contro il Benevento? I dettagli

Brutte notizie per la Roma. Chris Smalling ha riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro e la convocazione per la sfida contro il Benevento sembra essere più complicata.

Il calciatore in giornata svolgerà un lavoro individuale e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente fino a domenica, per valutare la sua effettiva convocazione in vista del match di domenica sera.

Il difensore inglese è approdato alla Roma allo scoccare del gong che ha determinato la fine della sessione estiva di calciomercato. Dopo il giallo relativo alle tempistiche dell’operazione, l’ex Manchester United è riuscito a tornare nella capitale sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2023. Un affare da 15 milioni di euro più bonus (altri 5 milioni di euro se la Roma dovesse vincere la Champions League nei prossimi tre anni).

Lo scorso anno, Smalling, ha totalizzato 37 presenze con la maglia giallorossa, siglando anche tre gol. Durante la sua presentazione si era detto pronto per l’inizio della nuova stagione: “La Roma quest’anno è ancora più forte. Veniamo da una stagione di affiatamento e possiamo fare meglio. L’accoglienza dei tifosi al mio arrivo in aeroporto? Non avevo mai provato sensazioni simili in vita mia. Voglio aiutare questo club a vincere un trofeo”.

Attestati di stima anche per il compagno e capitano Edin Dzeko: “Lui è il meglio che ogni squadra possa avere per indossare la fascia da capitano. E’ un Leader”.

Tuttavia, l’esordio del difensore ex Manchester United rischia di essere rimandato di qualche giorno.