Roma, anche Bruno Peres positivo: “Sto bene e non ho sintomi, ci vedremo presto!”

Altro positivo in casa Roma.

Ieri sera l’attaccante della Roma, Carles Perez, ha annunciato di essere risultato positivo al tampone per il Coronavirus: l’ex Barcellona, asintomatico, rimarrà in quarantena per il periodo necessario prima di riunirsi al resto della squadra e prepararsi all’inizio della prossima stagione.

Roma, Carles Perez positivo al Coronavirus: “Sono totalmente asintomatico, ci vedremo presto”

Oggi anche un altro calciatore giallorosso è risultato positivo al tampone per il Coronavirus: si tratta di Bruno Peres, il quale ha annunciato sui propri canali social di essere in ottime condizioni di salute e asintomatico, così come Carles Perez. Questo il suo messaggio:

“Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio di stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!“.