Roma, Carles Perez positivo al Coronavirus: “Sono totalmente asintomatico, ci vedremo presto”

Carles Perez è risultato positivo al tampone per il Coronavirus.

In vista dell’inizio dei ritiri pre campionato di tutte le squadre di Serie A, calciatori e staff delle rispettive rose si sono dovuti sottoporre ai test di routine previsti dall’ultimo protocollo emanato dalla Federcalcio. Tra queste, infatti, anche la Roma ha dovuto seguire tali procedure, riscontrando la positività al tampone di Carles Perez, l’esterno offensivo spagnolo proveniente dal Barcellona.

L’attaccante classe ’98 si è trasferito nella capitale durante la sessione invernale di calciomercato, collezionando con la casacca giallorossa ben 17 presenze condite da due reti tra campionato ed Europa League e adesso dovrà sottoporsi – come da protocollo FIGC – al canonico periodo di quarantena che durerà almeno quattordici giorni. L’ex blaugrana ha comunque voluto rassicurare tutti i suoi supporters tramite un post sui suoi canali social, confermando di essere asintomatico e di non trovarsi in condizioni gravi di salute.

Questo il messaggio di Carles Perez:

“Due giorni fa, per controllare il mio stato di salute prima di iniziare la preparazione con il resto squadra, ho fatto un tampone per il COVID19. Oggi mi hanno comunicato il risultato, che purtroppo è positivo. Fortunatamente mi sento molto bene e sono totalmente asintomatico, anche se come è logico dovrò restare in isolamento fino a quando il test non sarà negativo. Quando i medici me lo permetteranno, mi unirò ai compagni per lavorare più motivato che mai. Un abbraccio e ci vediamo presto sul campo“.

Il calciatore adesso dovrà dunque concentrarsi sul periodo di guarigione, al fine di poter ottenere il permesso dai medici e reintegrarsi al più presto al resto della squadra: Carles Perez sarà sicuramente un punto di forza per il tecnico Paulo Fonseca in vista della prossima stagione, soprattutto nel caso in cui Edin Dzeko, ricercato da Inter e Juventus, dovesse decidere di terminare la sua avventura con la maglia della Roma.