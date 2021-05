Mourinho, Lo Monaco critica la Roma: “Spalletti, Sarri e Allegri come il portoghese. Vi spiego perchè avrei scelto loro”

L’arrivo di Jose Mourinho alla Roma ha scosso il panorama calcistico nazionale.

Foschi: “Sono ancora ferito per la vicenda Palermo. Mourinho-Roma? Non lo avrei preso”

I giallorossi dopo un’annata altalenante hanno voglia di dare una svolta forte al progetto di crescita, e la nuova società ha scelto un allenatore di grande carisma e personalità. La decisione è arrivata un po’ a sorpresa dopo che da qualche tempo andavano avanti i contatti con Maurizio Sarri. Se il popolo capitolino è in larga fascia favorevole all’arrivo del tecnico portoghese, c’è qualcuno che invece è più scettico. Di quest’ultima categoria fa parte anche Pietro Lo Monaco ex direttore sportivo del Palermo.

L’ex dirigente del Catania è intervenuto ai microfoni di radio Marte e si è mostrato contrario alla scelta dei Friedkin: “La Roma ha fatto un passo che potrebbe portare problemi seri se non arriverà la possibilità di supportare la cosa. Allegri, Sarri o Spalletti? Tre allenatori di grande spessore che valgono Mourinho. Poi sono italiani: io impazzisco, mi sembra che il calcio si sia fermato in Portogallo. Non mi sorprenderei di vedere a Roma Renato Sanches, che fanno girare per milioni e milioni ogni anno. O anche Lamela. D’altra parte la proprietà della Roma si sta aprendo a fargli la squadra come lui vuole”.