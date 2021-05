Foschi: “Sono ancora ferito per la vicenda Palermo. Mourinho-Roma? Non lo avrei preso”

Novità in arrivo per la Coppa Italia.

Nel corso del Consiglio di Lega che si è svolto lo scorso 5 maggio e che ha deciso anche le date del prossimo campionato, è stato varato anche il nuovo format del torneo: parteciperanno solo 40 squadre (20 club di Serie A e 20 di Serie B), con inizio fissato per il prossimo 15 agosto, data in cui scenderanno in campo subito 12 squadre di A.

Una decisione che continua a far discutere. “La nuova formula della Coppa Italia non mi piace. E’ un errore aver estromesso le squadre di Serie C e Serie D – ha dichiarato Rino Foschi, intervistato ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ -. La vicenda della Superlega non è finita in una bolla di sapone. I club coinvolti sono allo stremo dal punto di vista finanziario. E non hanno pensato alle possibili conseguenze. Spero che le punizioni della UEFA non colpiscano i tifosi. I principali artefici della cancellazione della Superlega. Devono pagare i presidenti e i dirigenti. Non i tifosi. In Italia il calcio è un totale fallimento. Si pensa unicamente al business. E non più alla passione. Che andrebbe salvaguardata”, sono state le sue parole.

Ma non solo; l’ex dirigente del Palermo ha detto la sua anche sul ritorno in Italia di José Mourinho. “Non avrei preso Mourinho. Mi sembra un’operazione che strizza l’occhio più alla borsa, che al campo. Sebbene Conte abbia vinto lo scudetto, non trovo giusto dare 12 milioni di euro ad un allenatore. Un ritorno di Pierpaolo Marino al Napoli? Sarebbe un valore aggiunto per gli azzurri. Lo vedrei bene in tandem con Giuntoli. Un mio rientro nel mondo del calcio? Sono ancora ferito per la vicenda vissuta al Palermo nel 2019. E non penso di avere più l’età adatta”, ha concluso.

