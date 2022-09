CALCIOMERCATO, ULTIME ORE PER I TRASFERIMENTI: ALLE 20.00 STOP ALLE TRATTATIVE

Alle 20.00 scatta dunque lo stop alle trattative in corso per i possibili trasferimenti dei calciatori verso le relative società di approdo. Sono tante le squadre ad aver cambiato volto rispetto alla scorsa stagione, tanti i campioni che sono tornati a giocare nel nostro campionato. Tra volti nuovi, ritorni e cambi di maglia è stata un'estate intensissima. Ma può ancora succedere di tutto, come è noto, durante le ultime ore di calciomercato. Tante ancora le trattative in piedi, alcune delle quali in via di definizione e molti club sono pronti a cogliere l'occasione al volo. Non mancheranno, certamente, gli affari dell'ultim'ora con possibili colpi di scena. Alle ore 20 si chiudono i battenti per le trattative in entrata nel campionato italiano e ed in altri campionati europei.