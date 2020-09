Calciomercato Roma, vicina la cessione di Fazio: intesa trovata con il Cagliari, la situazione

Vicino l’arrivo al Cagliari di Federico Fazio.

Dopo l’ennesima stagione sottotono e con poco spazio a disposizione, il centrale difensivo della Roma ha deciso di cambiare aria. L’argentino – ormai non più al centro del progetto giallorosso – sembra aver trovato un accordo di massima con la società sarda, che adesso attende soltanto il via libera definitivo del calciatore per chiudere e ufficializzare la trattativa. 23 presenze tra Serie A ed Europa League – molte delle quali da subentrato – hanno contribuito a rendere il contributo del difensore ex Siviglia sempre più marginale all’interno del progetto tecnico tattico di Paulo Fonseca, che non lo considera tra quelli che sono gli ‘intoccabili’ della sua rosa.

L’operazione dovrebbe dunque concludersi su una base di 2,5 milioni più altri 500 mila euro di bonus aggiuntivi per l’acquisizione da parte del Cagliari della totalità del cartellino del classe ’87, che ritroverebbe in Sardegna il suo ex tecnico Eusebio Di Francesco. Sotto la sua gestione, infatti, Fazio era stato protagonista della sua miglior stagione in giallorosso, collezionando anche una semifinale di Champions League. Un rinforzo di esperienza internazionale che va dunque a rinforzare ulteriormente il reparto arretrato del club sardo, con il centrale argentino che ha sicuramente voglia di dimostrare il suo effettivo valore in seguito ad un’annata sicuramente al di sotto dei suoi abituali standard prestazionali.

