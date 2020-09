Italia-Bosnia, Barella: “Oggi si è fatta fatica, qualcuno è già stanco. Conte? Sono convinto che…”

Nicolò Barella è intervenuto al termine della sfida di Nations League tra Italia e Bosnia.

Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale ha rilasciato delle importanti dichiarazioni in seguito al pareggio per 1-1 conseguito dopo ben undici vittorie consecutive. Al Franchi di Firenze si è vista una Nazionale poco propositiva e molto sottotono, ma che all’iniziale rete di Dzeko ha risposto comunque in maniera ottimale con la segnatura del ritrovato Sensi che al termine dei novanta minuti è valsa il pareggio. Ai microfoni di Rai Sport il classe ’97 ha voluto chiarire i motivi di questo risultato, analizzando a fondo il match disputato dagli azzurri di Roberto Mancini: “Qualcuno oggi era stanco, qualcuno ha ripreso proprio oggi con la Nazionale. Ho fatto un po’ più di fatica del solito, stavo discretamente bene. Non sono contento del risultato. Ci è mancato un po’ di brio nelle gambe, bisogna riprendere le misure e dispiace perché volevamo ricominciare con una vittoria”.

Chiosa finale di Barella sulla permanenza di Antonio Conte all’Inter: “Con l’Inter è stata una stagione lunga, siamo pronti ad iniziarne un’altra. Penso che i nerazzurri stiano creando qualcosa di importante, perdere la finale non è stato bello per nessuno. Noi siamo contenti che il mister sia rimasto”.

