Boca Juniors, De Rossi: “Gli xeneizes nel mio cuore come la Roma. Ritiro? Non riuscivo a dormire”

Daniele De Rossi lascia il calcio giocato.

Nella giornata odierna il centrocampista del Boca Juniors ha annunciato la sua decisione di appendere gli scarpini al chiodo: dopo più di 700 presenze tra Roma, Argentina e Italia, il classe ’83 ha scelto di dire addio al calcio professionistico.

Boca Juniors, De Rossi si ritira: “Smetto di giocare a calcio, la ragione è soltanto una”

Nel corso della conferenza stampa indetta appositamente per comunicare il suo ritiro, De Rossi ha raccontato il percorso che l’ha portato a prendere questa scelta: “Gli ultimi mesi sono stati molto duri ed è almeno da metà ottobre-novembre che ho cominciato a pensare cosa fosse meglio fare. Mia moglie si svegliava alle 3 della mattina e mi trovava sveglio con gli occhi spalancati a guardare il soffitto e meditare sul futuro. Non riuscivo a dormire. Poi ho capito e preso una decisione e quando sono tornato a Buenos Aires avevo già deciso. Ma sono comunque voluto tornare per rispetto nei confronti di questo club e dei tifosi e per parlare faccia a faccia con la dirigenza e spiegare loro la mia situazione. Non voglio vendere fumo e dire cose non vere, ma sono certo che farò parte del Boca per sempre e che mi porterò questo club nel cuore. Ovviamente la Roma resterà per sempre una cosa a parte ma non avrei mai creduto che mi sarei potuto legare a un’altra squadra in questo modo. Le persone che ho trovato qui mi hanno accolto alla grande e hanno trasformato questa esperienza in qualcosa di magico. Mi hanno ricevuto come se fossi un fratello. E anche per questo volevo ringraziare di persona tutti“.

