Reggina, il presidente Ilari: “Chi vorrà lasciare sarà accontentato. Esclusione…”

Situazione che non accenna a migliorare per la Reggina , tra nodo calciatori e categoria. Il club ha depositato, seppur in ritardo, il ricorso al TAR per la riammissione in Serie B . L'organo si pronuncerà il 2 agosto, dopo aver negato la richiesta di sospensiva . Nel frattempo al Centro Sportivo Sant'Agata di Reggio regna la più totale incertezza, il patron Saladini è assente e tutto grava sulla figura di Massimo Taibi . Nella giornata di oggi, il neo presidente Manuel Ilari , che ha acquisito il club una manciata di giorni fa, è intervenuto ai canali ufficiali della Reggina. Ecco le sue dichiarazioni:

"Insieme ai componenti dell’area tecnica valuteremo quali saranno i calciatori intenzionati a sposare il progetto Reggina. Chi riterrà di non volere proseguire questo percorso verrà accontentato e troveremo la giusta soluzione per ognuno. Di certo, per garantirsi un presente ed un futuro la Reggina non può più vivere al di sopra delle proprie possibilità. Per quanto riguarda invece il contenzioso in essere, così come già sottolineato riteniamo di trovarci in una situazione paradossale e dunque ci auguriamo che venga ripristinato ciò che è stato sancito dal campo di gioco. La scorsa stagione calcistica ha sancito che la Reggina ed il Lecco dovranno disputare il prossimo campionato di serie B, senza se e senza ma. Occorre salvaguardare un’etica sportiva. La Reggina intende operare nel massimo rispetto della Federazione e di qualsiasi istituzione sportiva e non, ma l’esclusione, speriamo momentanea, dal torneo cadetto, ritengo sia una sanzione assolutamente sproporzionata"