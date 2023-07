Reggina, negata la richiesta di sospensiva: l’udienza al TAR resta per il 2 agosto

Ulteriori novità in negativo per la Reggina. Il club calabrese aveva fatto richiesta di sospensiva per l'udienza al TAR, da programma il 2 agosto. L'intenzione della società era chiedere lo spostamento del verdetto all'11 agosto, per via del ritardo nel ricorso presentato. Lo scorso 18 luglio infatti il Collegio di Garanzia del CONI ha escluso la Reggina (e il Lecco) dal campionato di Serie B, gli amaranto hanno presentato ricorso solamente otto giorni dopo.