Reggina, c’è la scelta dei tesserati: società messa in mora in attesa dello svincolo

Dopo la sentenza del TAR le probabilità che la Reggina sparisca si sono praticamente raddoppiate. I venti tesserati rimasti all'interno della compagine - l'anno scorso - guidata da Filippo Inzaghi, hanno deciso di mettere in mora la società amaranto, per evitare il rischio di restare bloccati da un contratto che potrebbe farli arrivare al mese di settembre da svincolati. I giocatori del club calabrese - inoltre - temono di non essere ritenuti pronti per un'eventuale nuova società interessata. Quando il mercato finirà, saranno profili poco appetibili per squadre già costruite per competere, al netto di una preparazione estiva carente (quasi assente). Di conseguenza, la scelta che con ogni probabilità darà il via agli svincoli di Rivas e compagni, è molto vicina dal concretizzarsi.