Reggina, Canotto: “Andremo ai playoff a tutti i costi. Deferimenti? Siamo tranquilli”

Stagione fin qui vissuta tra alti e bassi per la Reggina , che dopo un periodo buio è tornata ad alzare la testa per consolidarsi in zona playoff. Le vicende extra-campo non hanno condizionato più di tanto il rendimento della compagine di Inzaghi, attualmente all'ottavo posto con quarantasei punti. In vista del prossimo match, in cui gli amaranto saranno impegnati in trasferta contro la capolista Frosinone , è intervenuto il centravanti Luigi Canotto , ex di giornata Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sappiamo che stiamo attraversando un momento particolare ma sono sicuro che in queste ultime partite ne usciremo fuori. Il nostro obiettivo è andare ai play-off a tutti i costi e dovremo lottare tutti insieme per raggiungerli. Faremo vedere chi siamo, i tifosi devono sapere che in campo ci sarà un gruppo di uomini pronti a dare tutto fino alla fine. Deferimenti? Ne stiamo leggendo tante, ma siamo tranquilli. Il presidente e la società sono molto seri, ci pagano regolarmente, di loro possiamo solo parlar bene. Sono sicuro che la società abbia operato alla perfezione. Frosinone in lotta per la Serie A e noi per i play-off? Non ho alcun rammarico di essere andato via. A Frosinone sono stato bene, ma ho scelto di venire qui perché era il sogno che avevo nel cassetto sin da quando ero piccolino, chi mi conosce sa la mia storia. Siamo consapevoli che non stiamo facendo benissimo ma sappiamo al contempo che non vogliamo deludere nessuno. Affronteremo una squadra forte, la prima della classe, troveremo un ambiente caldo. Anche noi ci giochiamo tantissimo, fare risultato a Frosinone farebbe capire che la Reggina c’è ed è viva"