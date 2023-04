Reggina-Brescia, Inzaghi: “Meritavamo il pari, abbiamo possibilità per i playoff”

Filippo Inzaghi , tecnico della Reggina , è intervenuto in sede di conferenza stampa al seguito della sconfitta interna contro il Brescia di Alberto Gastaldello . Di seguito, le parole dell'allenatore amaranto. ( Qui per il commento del match )

"Dispiace per l'approccio, forse la settimana ha inciso, pensavo di no. Forse meritavamo di pareggiare per le occasioni avute, perché abbiamo preso due gol da calcio piazzato. Al di là di come andrà domani, abbiamo la possibilità di lottare per i playoff".