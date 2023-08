Reggina, avv. Patera: “Sorpresi dal giudizio del TAR. Consiglio di Stato? Penso…”

Adesso il prossimo step per la Reggina sarà il ricorso al Consiglio di Stato, il cui responso dovrebbe esser previsto per il 29 agosto. In quella sede, l'ultima a disposizione del club calabrese, potrebbe essere confermato o ribaltato il risultato: "Già nei prossimi giorni presenteremo domanda al Consiglio di Stato con riserva, in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza del Tar e integrare l’eventuale nostra difesa. Continuiamo ad essere fiduciosi e non è assolutamente vero che il Consiglio di Stato tende a confermare ciò che decide il Tar. In passato mi è capitato di capovolgere al Consiglio di Stato sentenze negative del Tar. Così come tante volte ho vinto in Cassazione dopo aver perso in primo e secondo grado. Di certo, la sentenza del Consiglio di Stato non arriverà prima del 29 agosto perché non ci sono i tempi tecnici per anticiparla. Saladini non mollerà di un millimetro. So che porterà la questione in tutti i gradi di giudizio che l’ordinamento gli consente, arriverà anche alla Corte Europea se sarà il caso. Come noi, è convinto di essere nel giusto» Conclude.