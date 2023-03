Genoa-Reggina, Inzaghi: “Squadra ritrovata, c’è un rigore non dato. Ora otto finali”

"Abbiamo ritrovato la nostra squadra, ora dobbiamo tornare a fare punti. Abbiamo preso un eurogol e se non hai la solidità mentale giusta puoi prendere un'imbarcata. Siamo stati all'altezza di un Genoa che andrà in A senza problemi, vanno fatti i complimenti ai ragazzi per la prestazione fatta. C'è un episodio clamoroso in area di rigore, non ci lamentiamo mai, siamo una società giovane. E' un rigore che va dato. Non conta nulla, conta l'atteggiamento. Il 4-3-3 ce lo teniamo, al 3-4-2-1 ci volevo arrivare, dovevamo cambiare qualcosa e la squadra lo ha assorbito. Pierozzi non lo recuperiamo per Perugia, Fabbian ha stretto i denti. Dobbiamo intanto recuperare energie in vista della gara di Perugia e mettere in campo la stessa voglia e determinazione. Il destino resta nelle nostre mani, vogliamo restare in zona playoff, siamo tra le prime otto da inizio campionato. Stasera avevamo poco da perdere, avevo voglia di vedere la reazione della squadra dopo una settimana di ritiro. Il gol di Canotto ci avrebbe dato un bel premio per l'atteggiamento della squadra. Abbiamo otto finali e fare più punti possibili".