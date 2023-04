Frosinone-Reggina, Inzaghi: “La squadra ha fatto 49 punti sul campo. Playoff…”

Nella trentacinquesima giornata di Serie B sarà big match allo "Stirpe" tra Frosinone e Reggina . La compagine di Pippo Inzaghi , invischiata in vicende extra-campo e a rischio penalizzazione , è a caccia di punti per consolidarsi in zona playoff. I calabresi sono al momento ottavi in classifica con 46 punti, dopo il -3 inflitto dalla Corte Federale. In vista della gara contro i ciociari, il tecnico della Reggina è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Ho cercato di dire alla squadra di non stare dietro alle chiacchiere, la squadra ha fatto 49 punti sul campo. I calciatori sono umani, leggono, ma non deve essere un alibi per noi. Abbiamo una grande possibilità, abbiamo cinque punti sulla nona, dipende tutto da noi. Abbiamo quattro gare dalla fine e abbiamo un vantaggio da difendere: vogliamo farcela a ogni costo e sarebbe un ottimo risultato viste le state vicissitudini attraversate. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo che ci hanno chiesto. Mi fido di quello che mi ha detto la società, quello che non dipende da noi posso farci ben poco. I punti non ce li hanno regalati, tra alti e bassi abbiamo conquistato questa classifica, dobbiamo conquistare questo traguardo dei playoff. Il Frosinone per me è un esempio. Bisogna fare i complimenti alla società, al direttore e alla squadra, lo hanno vinto la scorsa stagione, sono arrivati al nono posto e non hanno messo in discussione nessuno. Non è facile in Italia fare tutto ciò, vanno solo fatti i complimenti e hanno meritato la A"