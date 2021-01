Real Madrid, Valdano sul futuro di Sergio Ramos: “Finirà per rinnovare, spero non faccia come Cristiano Ronaldo”

Il Real Madrid vuole provare a trattenere Sergio Ramos.

Giappone, eterno Kazu Miura: l’attaccante rinnova con lo Yokohama Fc a 53 anni e 11 mesi!

I blancos a fine stagione potrebbero dover dire addio al proprio difensore e capitano, il suo contratto infatti è in scadenza a giugno 2021. Il club madrileno spera di poter accogliere le richieste del centrale spagnolo, ne è sicuro anche Jorge Valdano (ex dirigente del Real Madrid) che ha dichiarato quanto segue al programma “El Transistor”.

“Finirà per rinnovare con il Real Madrid. Se non succedesse questo sarebbe un errore da entrambe le parti, la stessa cosa è successa con Cristiano Ronaldo. Il Real Madrid è rimasto senza la Champions League e CR7 senza il Pallone d’Oro. Trasferta di Pamplona? Se un aereo decolla, la responsabilità non è de LaLiga. Zidane? Non è colpa sua il pari contro l’Osasuna, ogni volta si danno troppe responsabilità agli allenatori”.