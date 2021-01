Giappone, eterno Kazu Miura: l’attaccante rinnova con lo Yokohama Fc a 53 anni e 11 mesi!

Kazu Miura non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.

L’attaccante giapponese ha ancora una volta rinnovato il proprio contratto con lo Yokohama Fc e continuerà di conseguenza a giocare nelle prima divisione nipponica. Fin qui nulla di strano se non che l’ex anche del Genoa nel mese di febbraio compirà 54 anni! Miura è diventato il giocatore più anziano a scendere in campo nella J League (53 anni, 6 mesi e 28 giorni) nella sfida di qualche mese fa persa per 3-2 dai suoi contro il Kawasaki Frontale. Nella scorsa stagione ha totalizzato 4 presenze e nessuna rete con il club che al termine del campionato è arrivato 15°, intanto l’obiettivo del centravanti è quello di fare gol nella massima divisione per superare Zico che vi riuscì all’età di 41 anni con i Kashima Antlers nel lontano 1994. Lo stesso classe ’67 nel frattempo ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la firma sul nuovo contratto.

“In questa stagione voglio anche lavorare ogni giorno con l’obiettivo di giocare più partite e contribuire alla vittoria della squadra”.