Calciomercato Real Madrid, ufficiale l’acquisto di Reinier Carvalho: i dettagli.

Calciomercato invernale che si accende in casa Real Madrid che questo lunedì ha ufficializzato l’acquisto del giovanissimo fantasista brasiliano Reinier Carvalho.

Il centrocampista offensivo classe 2002 è stato prelevato per una cifra di poco superiore ai 30 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria imposta dal Flamengo che lo ha ceduto ai blancos a titolo definitivo. Il gioiellino verdeoro non si aggregherà subito alla prima squadra del Real Madrid ma andrà momentaneamente a giocare al Castilla della leggenda madrilena Raul al termine del preolimpico che sta disputando con la nazionale under 23 allenata dal ct Andrè Jardine.

Altro acquisto che si aggiunge alla lista di grandi spese effettuate dal club del patron Florentino Perez nel campionato brasiliano, il terzo dopo Vinicius e Rodrygo, prelevati rispettivamente a 45 e 60 milioni e che si sono rivelati essere grandi sorprese in casa Real Madrid che dopo l’addio di CR7 ha dovuto necessariamente rimodernare il proprio organico, e in particolare il reparto avanzato.

Nonostante l’idea iniziale di Reinier che lo avrebbe portato a considerare in maniera concreta le offerte provenienti da club europei di seconda fascia quali Everton, Ajax e Borussia Dortmund, la tentazione proveniente dal Santiago Bernabeu ha in fretta scalato le gerarchie tra le opzioni a disposizione del giovane talento brasiliano corteggiato ampiamente anche da altre big come Liverpool, Manchester City, PSG e Arsenal. La dirigenza madrilena era già rimasta impressionata l’anno passato dalla grande tecnica e efficacia in zona gol dimostrate in campionato come in Copa Libertadores dal trequartista ex Flamengo, e con l’apertura del mercato di Gennaio proprio il direttore generale del Real Madrid, José Ángel Sánchez, ha insistito per portarlo alla corte di Zidane.

