Real Madrid-Siviglia, Zidane: “Dobbiamo dare sempre il massimo. Esonero Valverde? Ecco come la penso”

Il Real Madrid si proietta alla sfida di campionato contro il Siviglia di sabato pomeriggio.

I blancos affronteranno gli andalusi da primi in classifica alla pari del Barcellona che negli ultimi giorni si è privato del proprio tecnico Ernesto Valverde inserendo nel proprio staff Quique Setièn. Il tecnico delle Merengues, Zinedine Zidane, intervenuto in conferenza stampa, si è anche soffermato sull’esonero di Valverde.

“Non entro in queste questioni. Mi dispiace per lui, prima cosa. Non è una buona situazione. È un allenatore che ha dimostrato di essere molto bravo e lo rispetto. Nei grandi club è così e non cambierà la situazione. Io so che se perdiamo due partite mi criticheranno allo stesso modo di quanto successo fino a un mese e mezzo fa. Non possiamo giocare sempre bene, dobbiamo cercare di fare il massimo”.