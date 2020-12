Atalanta-Real Madrid, Zidane: “La mia idea sulla squadra di Gasperini. Champions League? Ho altre priorità”

Sorteggio amaro per la “Dea” che affronterà il Real Madrid, tredici volte campione d’Europa.

Dopo essersi qualificato con qualche patema agli ottavi di finale di Champions League, la squadra di Zinédine Zidane ha pescato l’Atalanta nel sorteggio di questa mattina a Nyon.

“Abbiamo molto rispetto per la squadra italiana che incontreremo. Ci sarà tempo per pensare a questa importante doppia sfida ma quello che conta per me e per i miei giocatori è la partita di domani contro l’Athletic Bilbao in Liga e noi siamo concentrati su questa”, ha dichiarato Zidane, che ha voluto rassicurare i tifosi.

L’andata del match, valevole per gli ottavi di finale di Champions League, si disputerà a Bergamo il 24 febbraio mentre la gara di ritorno a Madrid, è prevista per il 16 marzo.

