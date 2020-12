Champions League, alle 12 i sorteggi degli ottavi di finale: seguili LIVE su Mediagol.it

Alle ore 12,00 da Nyon i sorteggi validi per gli ottavi di finale di Champions League.

Saranno tre le italiane inserite nelle urne e che sono in attesa di capire chi dovranno incontrare tra febbraio e marzo del 2021. La Juventus, da testa di serie, dovrà vedersela contro una delle seconde: da evitare Lipsia e Atletico Madrid, più che abbordabili Porto, Siviglia e Borussia Monchengladbach. Discorso differente per quanto riguarda Lazio e Atalanta che eviteranno rispettivamente Borussia Dortmund e Liverpool oltre alla Juventus, ma saranno di certo impegnate in gare più che complicate contro una delle big europee.

