Al Ahly–Real Madrid, formazioni ufficiali: Ancelotti con Valverde, Rodrygo e Vinicius

Al Ahly e Real Madrid si sfideranno a partire dalle ore 20:00 nella semifinale del Mondiale per Club. I Blancos, arrivati in Marocco con l'obiettivo di conquistare l'ennesimo trofeo della propria storia, sono reduci dalla sconfitta in Liga contro il Mallorca. Le Merengues, tornate sul trono d’Europa dopo quattro anni di assenza, proveranno a diventare campioni del mondo a livello di club per la quarta volta nella loro storia. Ad attenderli ci sarà la formazione egiziana che ha eliminato gli americani dei Seattle Sounders ai quarti di finale. Di seguito, le formazioni ufficiali del match.