PSG-Bayern Monaco, Thiago Silva: “Un sogno raggiungere la finale. Rinnovo? Discuterò con il club”

Thiago Silva e i dubbi sul suo futuro.

Nonostante le voci relative al suo addio e le tante critiche ricevute durante il corso dell’anno, Thiago Silva ha continuato ad allenarsi e giocare con la massima serietà e professionalità, rappresentando uno dei pilastri del PSG che battendo il Lipsia è riuscito ad arrivare in finale di Champions League, dove affronterà il Bayern Monaco.

PSG, Rothen sull’addio di Thiago Silva: “Ha preso troppi schiaffi, ha limiti a livello mentale”

Il difensore brasiliano ha dimostrato di essere un vero e proprio capitano sul campo, guidando alla perfezione la linea difensiva parigina e proteggendo alla perfezione la porta di Keylor Navas, il quale ha subito soltanto una rete contro l’Atalanta nelle ultime tre gare della competizione.

PSG, Alonzo: “Thiago Silva è il simbolo del fallimento del Paris in Champions League”

A pochi giorni dalla gara più importante della stagione, Thiago Silva si è concesso per un’intervista ai microfoni dei canali ufficiali del club, manifestando la sua voglia di scendere in campo per conquistare il trofeo tanto ambito e ricercato e affrontando anche la tematica relativa al suo futuro, ancora in bilico tra la permanenza e la partenza verso altri campionati come la Serie A.

Queste le sue dichiarazioni:

“Quando vieni eliminato come successo durante gli scorsi anni ti chiedi sempre se può ricapitarti, in quel momento devi rimanere concentrato. Raggiungere la finale era un sogno che coltivavamo da tempo. Penso che sia stata una stagione unica per via del Covid-19. È stato difficile per tutti anche a livello fisico, non tutti avevano la possibilità di allenarsi per bene. Il destino è nelle nostre mani: il club compie 50 anni ed è il mio ultimo anno di contratto. Ho dato tutto quello che potevo. Se potrò continuare a giocare con il club ne discuteremo e prenderò la decisione migliore“.