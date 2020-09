Paura in casa PSG, tre calciatori positivi al Coronavirus: la nota ufficiale del club francese

Confermati gli iniziali sospetti emersi in casa PSG.

Serie A 20/21, sorteggiato il calendario: Inter-Juve alla 18esima giornata. Il tabellone completo

Tre calciatori della compagine parigina sono stati trovati positivi al tampone per il coronavirus in seguito agli accertamenti sanitari attuati negli scorsi giorni. Come si legge anche dal comunicato stampa diramato dal sito ufficiale del club francese, Neymar, Paredes e Di Maria hanno contratto il Covid 19 dopo esser rientrati da un breve periodo di vacanza passato ad Ibiza. Questa situazione costringerà tutti i giocatori e i membri dello staff tecnico di Tuchel ad eseguire nuovi test medici, in vista dell’inizio della prossima stagione e del campionato di Ligue 1 che per i finalisti della Champions League di quest’anno sarà previsto per il 10 settembre.

PSG, Al Khelaifi: “Finalmente ci vedono come potenza mondiale, siamo sulla strada giusta”

Di seguito la nota della società.

“I calciatori Neymar Jr., Leandro Paredes e Angel Di Maria sono stati adeguatamente sottoposti alle misure previste dal protocollo sanitario in seguito alla positività riscontrata nel tampone per il coronavirus. Tutti i giocatori e lo staff saranno dunque nuovamente testati nei prossimi giorni in attesa dei risultati e dell’avvio della prossima stagione”.

Juventus, Arthur si presenta: “Conoscevo già Pirlo, ho un sogno nel cassetto. Serie A? Dico la mia”