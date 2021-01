Paris Saint Germain, Neymar: “Finale di Champions League grande tristezza. Mpappé? Cuore d’oro. Il mio futuro..”

Neymar da Silva Santos Júnior sempre più astro ascendente della squadra di Parigi.

Il Paris Saint Germain di Mauricio Pochettino perde terreno nella corsa al titolo del massimo campionato francese. Icardi e compagni si sono dovuti arrendere questo pomeriggio sul campo del corsaro Lorient, vittorioso nonostante la doppietta personale di Neymar. Quest’ultimo però, nonostante il brutto momento vissuto dalla franchigia parigina, ha rilasciato un’intervista a ‘Téléfoot‘, soffermandosi in particolare sulla scorsa finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco e sul suo rapporto con Kilian Mpappé.

“Non mi è piaciuta, ho pianto. Volevo davvero portare la Champions League in Francia ma non ci siamo riusciti. Penso comunque che avremo altre opportunità. Quest’anno faremo tutto il possibile per arrivare in finale e vincere il titolo“, ha detto il brasiliano di una delle sconfitte più dure della sua carriera sportiva.

Kylian Mbappé e Neymar Jr si sono ritrovati nella stessa estate a Parigi. Il ‘Parc des Princes’ ha accolto contemporaneamente due dei più grandi fuoriclasse del mondo. Il primo è arrivato dopo esser stato una grande rivelazione con la maglia del Monaco, il secondo dopo essersi fatto apprezzare al Barça per poi trovare la sua strada senza Lionel Messi. Sia l’ex Barcellona che la stella francese, termineranno il loro contratto con il PSG nel 2022 e la società parigina ha già avviato le trattative per il rinnovo di entrambi. La proroga del contratto del brasiliano è molto più certa di quella del francese, che continua a ripensare al suo futuro e non ha ancora accettato l’offerta propostagli dal Ds Leonardo.

“Sono molto felice in questo momento a Parigi. Le cose sono cambiate molto, voglio continuare la prossima stagione con questa maglio e spero che anche Mbappé lo farà. È qualcosa che vogliono anche i tifosi del PSG“, ha sottolineato l’ex Santos. Particolare e carismatico il rapporto tra i due attaccanti in forza al club del patron Nasser Al-Khelaïfi: “Siamo come fratelli, ma io sono il più vecchio. Adoriamo giocare insieme perché voglio ottenere il meglio da lui”, ha detto.

Chiosa finale di Neymar che ha raccontato cosa lo accomuna con l’ex Monaco: “Lo chiamo ‘Golden Boy’ perché è un ragazzo d’oro. Ha un cuore enorme. Come calciatore sappiamo tutti il ​​suo valore ma, fuori dal campo, è ugualmente incredibile. È sorridente, allegro, gli piace divertirsi. Siamo molto simili e vogliamo essere felici di essere al 100% “, ha concluso.