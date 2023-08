Palermo, avvistato al porto il mega yatch del proprietario del Paris Saint-Germain

Lungo ben 124 metri e con la presenza della bandiera del Bahrein, questo lussuoso panfilo ha decisamente attirato l'attenzione dei passanti. Non è la prima volta che il proprietario del PSG ha scelto Palermo come meta per le proprie vacanze, con la "città galleggiante" usata come mezzo per godersi anche il Mar Mediterraneo. L'ultima volta risale al luglio del 2021, quando sui social i tifosi rosanero cercavano ironicamente di spingere il ricco qatariota all'acquisto del club di Viale del Fante, ignari del fatto che l'anno successivo un'enorme realtà come il City Football Group avrebbe inglobato anche il Palermo.