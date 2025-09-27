Il Palermo U19 è sceso in campo questa mattina nella gara valida per la terza giornata del campionato Primavera 2. La squadra guidata da Cristiano Del Grosso è stata sconfitta 1-0 in trasferta dall’Ascoli, al termine di un match combattuto deciso da una rete dei marchigiani nel corso della prima frazione di gioco.
La Primavera
Palermo U19, seconda sconfitta consecutiva per la squadra guidata da Del Grosso: ad Ascoli finisce 1-0
La formazione U19 perde ad Ascoli di misura nel match valido per la terza giornata del campionato di Primavera 2. Rosanero fermi a quota un punto dopo le prime tre gare
Per i rosanero si tratta della seconda sconfitta consecutiva: dopo le prime tre giornate restano fermi a quota un punto in classifica.
