mediagol primavera Palermo U19, seconda sconfitta consecutiva per la squadra guidata da Del Grosso: ad Ascoli finisce 1-0

Palermo U19, seconda sconfitta consecutiva per la squadra guidata da Del Grosso: ad Ascoli finisce 1-0

Palermo
La formazione U19 perde ad Ascoli di misura nel match valido per la terza giornata del campionato di Primavera 2. Rosanero fermi a quota un punto dopo le prime tre gare
Il Palermo U19 è sceso in campo questa mattina nella gara valida per la terza giornata del campionato Primavera 2. La squadra guidata da Cristiano Del Grosso è stata sconfitta 1-0 in trasferta dall’Ascoli, al termine di un match combattuto deciso da una rete dei marchigiani nel corso della prima frazione di gioco.

Per i rosanero si tratta della seconda sconfitta consecutiva: dopo le prime tre giornate restano fermi a quota un punto in classifica.

